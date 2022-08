Turull demana recuperar la mobilització per «passar a l'acció» el proper 1-O

El cinquè aniversari de l'1-O ha de servir per "passar a l'acció" i recuperar la mobilització. Aquesta és la petició que ha fet el secretari general de Junts,, a les portes d'un nou curs polític que arrencarà, de nou, marcat per la divisió independentista, especialment després de la suspensió decom a presidenta del Parlament. En una intervenció a lau, Turull ha assenyalat que "el primer repte" que té el moviment és el de recuperaren comptes de sucumbir davant dels "profetes deli del".Les seves paraules van en la línia del full de ruta que Junts va aprovar en el seu congrés del juliol, que planteja passar del "referèndum o referèndum" a un plantejament d'. De fet, ha defensat, com ha fet el partit en els darrers anys, lade la votació de l'1-O i que per això el següent pas no és tornar al punt de partida del procés, sinó continuar-lo per "culminar-lo". Amb tot, no ha desgranat el com, més enllà de detallar que cal tenir "actitud, mobilització i mentalitat de conflicte en el sentit pacífic de la paraula".Turull ha argumentat que no ha trobat cap persona que participés en l'1-O que hagi canviat d'opinió durant aquests anys. "Em diuen sovint que quan tornem a anar, hi tornaran a ser", ha explicat en referència a la desunió entre partits independentistes i la falta d'un full de ruta compartit. El dirigent ha defensat, però, que el seu partit sí que té "partitura" i que per funcionar com en l'organització de l'1-O cal que "tothom hi posi la millor actitud i autoexigència". Aleshores, ha dit, el referèndum es va poder fer perquè "tothom va preferir se útil que ser important i no va haver-hi cap guerra d'egos".

