Una dona de Tremp denuncia una agressió quan tornava a casa seva

Una dona de Tremp va patir unaaquest dilluns quan es disposava a entrar al portal del seu domicili, situat a la capital del Pallars Jussà. Segons expliquen els Mossos d'Esquadra i fonts de la família de la víctima, prop de les 10 del matí, la dona, que venia de comprar d'un supermercat proper, va veure undel seu cotxe.Quan estava a punt d'entrar a casa, i sense dir res, el presumpte agressor s'hi va abraonar. La dona va començar a cridar, demanant-li si volia diners o menjar, però l'home, expliquen, no va obrir la boca en cap moment, al mateix temps que no parava d'agafar-la.Els crits van alertar un noi que treballava en un taller proper, que tot i els esforços, no va poder reduir l'individu. No va ser fins que dues persones més, que circulaven en cotxe per la zona, van arribar al lloc quan van poder separar l'agressor de la víctima. Sortosament, i segons indiquen informacions policials,Amb l'arribada de la patrulla dels, el sospitós va seguir sense dir res, i segons fonts familiars, mostranten tot moment. Els agents van procedir a identificar-lo, però no el van arrestar. Per la seva banda, la dona ha presentat una denúncia a la policia catalana, que ha obert diligències per esclarir els fets.Fonts de la família han contactat ambper denunciar aquests fets i per alertar la població per si es poden tornar a repetir, ja que, asseguren, el presumpte agressor és una persona ja coneguda i identificada pels Mossos anteriorment. En aquest sentit, expliquen que l'home "es mou entre Tremp i Pobla de Segur" i que durant l'agressió duia una gorra.

