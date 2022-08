Els Mossos han rebut gairebé 60 denúncies per punxades en discoteques

Els Mossos d'Esquadra han rebut un total de 58 denúncies per, segons ha apuntat el conseller d'Interior,, en declaracions a RAC1. Elena ha afirmat que el cos policial està en contacte amb la policia espanyola i també amb altres policies europees, particularment la francesa, per determinar amb precisióo el mòbil que hi ha al darrere d'aquest fet.En tot cas, ha dit el conseller, ara com ara en cap dels casos registrats consta que s'hagi produïtni tampoc s'ha determinat què s'injecta a la víctima. Elena ha reiterat que en cas de patir una punxada cal avisar els responsables del local, si és el cas, i denunciar-ho.Elena també ha respost a la ministra de Transports,després que aquesta digués que el govern espanyol no havia rebut cap proposta formal per part de la Generalitat per rebaixar la velocitat a l'AP-7. Segons el conseller, el Ministeri ja coneix la voluntat de la Generalitat peri fins a 100 en deu trams.Així, ha destacat que els tècnics del Departament i del Ministeriper veure si s'accepta o no. "Pensem que seria una bona mesura", ha dit tot demanant solucions per a l'AP-7 i defugint la polèmica.

