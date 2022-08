Els Mossos sospiten que la desapareguda a Osona va marxar voluntàriament a Barcelona

Elssospiten quela. Aquest dimarts, la policia catalana va demanar ajuda per trobar la Seydi Saray, de 32 anys, que va ser vista per últim cop el passat 12 d'agost pels volts de la mitjanit al poble.Com que tenen indicis que podria estar per Barcelona,, on ja s'ha avisat a tots els serveis d'emergència de la zona. Tot i això, i malgrat que no hi haurà un desplegament al poble osonenc,i ha alertat la resta de policies locals per si torna.La Seydi Sarai és de complexió corpulenta, pell bruna, cabells de color negre i mitja melena. Porta tatuatges a l'esquena i al peu esquerre. Els Mossos també detallen ques. Davant de qualsevol pista sobre on es troba la dona,Segons l'Ajuntament de Santa Eulàlia,amb la seva germana que viu al poble i la seva neboda de Vic. No té telèfon mòbil, ni targetes de crèdit ni diners en efectiu.

