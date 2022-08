La catalana Marian Drago, guanyadora d'un Organic Clean Award: «És l'estrella Michelin de la cosmètica bio»

Marian Drago va decidir crear Espai Haruna després de quasi 12 anys treballant amb cosmètica natural Foto: Cedida per Espai Haruna

«La línia consta d’uns 27 productes, però no els he volgut treure perquè tenim el problema que aquí a Terres de l’Ebre no podem fabricar. Ens n’hem d’anar a obradors de fora»

Marian publica al Facebook unes vinyetes explicant la situació d'artesans del territori que no poden fabricar els seus productes Foto: Marian Drago

Els alumnes del IES Montsià visiten Espai Haruna per aprendre a portar una marca Foto: Cedida per Espai Haruna

«Saps com es diu això? Fuga de talents. Aquesta gent tan boníssima se n'aniran i es quedaran allà. Per què que fas? No hi ha innovació»

«Pensa que aquí hem resolt coses que dermatòlegs no han pogut»

L'Espai compta amb una sala Benestar per fer cursos, xerrades i tractaments Foto: Cedida per Espai Haruna

Arròs, oli de segó, mangrana, flor de taronger, pastanaga… No, no és una llista de la compra. Tampoc una recepta de cuina. Alguns dels ingredients més típics del territori, després de dècades de tradicionalitat, han decidit escapar de la rutina i reinventar-se per donar forma al’ecobotiga de cosmètica bio de les Terres de l’Ebre. “No hi ha cap fórmula igual que aquesta”, ens explica, la propietària, que s’ha inspirat en elixirs de fa més deprovinents del Japó. “Les dones japoneses van investigar què provocava l’arròs i tot això a la seva pell, i jo el que he fet és portar-ho a l’actualitat, a les Terres de l’Ebre”.Després de quasi 12 anys de treballar amb, Drago va decidir “professionalitzar un sentiment”, creant ella mateixa una línia 100% ebrenca, ètica i compromesa, amb la qual ha aconseguit el premi Organic Clean Awards 2022, entrei internacional. Tal com diu ella, “una estrella Michelín de la cosmètica bio”. I la història no s’acaba aquí. Unper als artesans de les terres, una FP per als talents territorials, punts de venda pel territori… “El meu cap no para”, confessa. Drago parla sobre cosmètica, però el seu és també un relat de, d’emprenedoria, i una manera d’entendre la vida. És la força per tirar avant, però sempre amb l’alegria de viure.- La idea em va venir perquè jo ja feia productes i recol·lectava plantes del Montsià. I com sempre he sigut molt investigadora, vaig descobrir que al Japó, des de feia moltíssims anys, utilitzaven tota una gamma de subproductes provinents de l’arròs. Allí se’m va obrir la bombeta! Vaig dir, perdona? De l’arròs? Però si aquí estem rodejats d’arròs! Jo ja sabia que anava ben encaminada, però estava buscant el “què”. I se’m va acudir enfocar tota la línia cap a productes d’aquí, típics de les Terres de l’Ebre.- Sobretot l’oli de segó d’arròs, que es feia servir al Japó, i vaig descobrir que aquí no es fabricava. Vaig portar-lo per donar forma als cosmètics de Terres de l’Ebre, introduint l’arròs des d’aquesta vessant. Hi ha més derivats de l’arròs, però aquest està present a tots els productes.- L’oli d’oliva, la calèndula, l’extracte de la llavor de la mangrana, la flor del taronger, oli essencial de taronger… I ara, a la crema facial, li hem posat pastanaga. Que n’hi ha per tot, però és que aquí som tant de sector primari i de l’horta que a la pastanaga també l’he fet protagonista (rialles). La mangrana i la flor del taronger estan estudiadíssimes, són molt típiques d’aquí i mira que són senzilles, però tenen propietats meravelloses.- Sí. Al principi molta gent no veia la connexió entre el nom Espai Haruna amb la cosmètica bio de les Terres de l’Ebre. Espai ve perquè quan vaig començar em deien “posat una web”, però era una cosa tan autòctona, que necessitava el contacte amb la gent i que em diguessin dient com anaven. Inclús ara, si s’omple la botiga de gent, les unto a totes. Havia d'haver aquest espai físic de trobar-nos, de parlar… “Jo tinc una taca”, “jo tinc una arruga”, “jo tinc acne”... Aquest espai havia d’existir, a banda de després expandir-ho pel món.I Haruna ve del Japó. Significa, en primer lloc, l’esclat de la verdor a la primavera. I aquí, a Terres de l’Ebre en general, una haruna passa sempre: els camps i la gespa… Tot peta… Les flors… Aquí és tot un mantó de color verd, una haruna brutal. I després vaig descobrir que Haruna és també un nom femení que significa dona forta, valenta i resilient. (rialles)- Clar, i era tant una oda a les dones valentes i emprenedores, que dic ostres! Això m’ho ha portat l’univers! I havia de ser Haruna.- Per a nosaltres significa haver fet una feina molt ben feta i que tot el que hem dit del primer moment s’ha complert. Parlo en plural perquè al final hi ha molta gent que ho ha aconseguit amb mi i m’ha ajudat a fer que això passi. És un reconeixement a la feina ben feta, un reconeixement a les Terres de l’Ebre i un reconeixement a tenir força per a resistir i aguantar. Hi havia molts moments que pensava “Que he fet?! Mareta meua, que he fet!! Ho he posat tot aquí i ningú m’escolta. Hola??!!”I que un jurat internacional ho testi, ho valori durant més de tres mesos, i surti guardonat entre més de 80 marques internacionals i nacionals, de la cosmètica orgànica neta de veritat, perquè també hi ha molta mentida pel món… Això és com l'estrella Michelin d'un restaurant. Suposo que deuen haver-hi més premis, però per a mi aquest és molt important perquè són cosmètics ètics, i nets, no només volen vendre.- Entre tot aquell fotimer de marques, les Terres de l’Ebre també estem allí al mig. I la crema que acompanya el sèrum és excel·lent, i també va participar, però és que el sèrum és màgic.- La gent quan escolta oli de segó d’arròs, oli d’oliva… Pensen que serà super oliós, però està fet amb tècniques d’alta cosmètica natural, i és un gel molt fresc que porta l’essència de totes les plantes que t’he explicat al principi. És un cosmètic que va néixer per ser d’ús familiar. Això no és cap luxe. Un producte per tractar una pell amb un problema, que necessita que li retornin la salut natural.- El poden utilitzar els nens a partir dels deu anys, quan comencen amb els granets, psoriasis, rosàcia… Persones més adultes pel tema de les arrugues, ja que estimula la formació de col·lagen. És despigmentant, i a la vegada no deixa que et taques la cara, per a molta gent que té taques per hormones, pel sol o perquè ha anat a la mar i té la cara molt malmesa. És un producte familiar: el pot usar el pare, la mare, la iaia, la nena… Sense cap problema. El sèrum detecta el que necessita la pell, per això no para mai de fer efecte.- Sí, i sobretot està formulat per a persones que estan passant quimioteràpies i no es poden posar res. Que hauríem de començar a cuidar-nos abans de tenir una malaltia així, però resulta que quan t'estàs fent el tractament és quan et diuen que no et pots posar químics, t’has de dutxar amb sabons naturals, etc. Molta gent es trobava en la problemàtica que el que utilitzaven portaven components que no es podien posar. I aquests sí. Tant en qumios, com en ràdios i diàlisi.- Tota la saboneria de cos i de cara, que sempre acompanya: primer, la higiene, i després hidratar i cuidar. I a l’altra banda hi ha a l’herbolari, que són les cremes i els ungüents, perquè en ser herbolari les podem fer aquí al nostre petit obrador. La línia consta d’uns 27 productes en total, que han de sortir al mercat, però no els he volgut treure perquè tenim el problema que aquí a Terres de l’Ebre no podem fabricar. Ens n’hem d’anar a obradors de fora. I ara, es pot veure a les meues xarxes, estem en projecte de fer un obrador compartit a les Terres de l’Ebre.- Jo ja he tingut una primera reunió amb l’Ateneu Cooperatiu de les Terres de l’Ebre, perquè s’han interessat pel projecte. Des de fa sis anys que estic intentant poder fer-ho aquí, necessitem un obrador al territori per poder produir en l'àmbit artesà, perquè si no no ho podem fer. És un problema que tenim molts artesans aquí.Avui mateix he penjat una vinyeta d’una senyora que se n’ha d’anar a l’obrador d'Osca. Puja una vegada o dos al mes, amb el que suposa marxar allà, fabricar, preparar-ho, certificar-ho i portar-ho. Jo me’n vaig a Alacant, i hi ha gent que no ho ha tret perquè no ho veuen viable. No és viable.L’obrador el que tracta de fer és unir a tots els artesans que hi ha per aquí amagats, que ja han desistit, perquè... “jo com he de treure un producte? És impossible, econòmicament és inviable”. Ho plantegen, van a mirar-ho i no ho poden fer. Es tracta de ficar un obrador públic compartit on natros poguéssem anar a treballar, en petits lots i productes de proximitat de les Terres de l’Ebre, desenvolupar-los aquí, compartir recursos i tècnics. I es quedarà aquí a les terres, aprofitarem els ingredients ebrencs. Perquè tenir-ho aquí i portar-ho a Alacant, tenir-ho aquí i portar-ho a Osca, al final és inviable.- L’Espai Benestar és perquè no som només cara i cos, també som ment i ànima. A la sala fem neteges facials manuals, sense aparells i amb productes naturals. S’apliquen totes les essències: el sèrum, la crema, les aigües de flor de taronger… Neteges de cutis per pells delicades, pells en acne, etc. Després tenim acupuntura i una doctora quiropràctica, tots són gent d’aquí de les terres, boníssims. I el que fem també són classes de pilates i de ioga, a banda de xerrades quan venen, per exemple, els de l’IES Montsià…- Estem dins d’una assignatura de l’institut, i els xiquets de segon de Marketing i vendes, venen aquí. Els faig una xerrada d’emprenedoria, de com vaig començar, com es patenta una marca, etc., i a partir del que els explico munten una empresa de cosmètics des de zero. Creen el packaging, com ho muntarien, quins ingredients fan servir... Jo sempre els dic, penseu en Terres de l’Ebre: garrofa, pastanaga, tot el que tenim aquí. I munten una línia ecològica que no contamini.- Clar, quan tenen això fet vaig a l’institut i els ajudo amb els ingredients, com es mescla, com es fa la crema… La preparen sols i l'envien als estudiants de laboratori de Tortosa. I com ells estan estudiant formulació preparen les fórmules finals. Llavors tornen a venir aquí i jo ho testo, i els ho vaig valorant tot, des del packaging a la textura: si està bé, si s’ha de millorar… I això ho fem aquí al centre, a l'Espai Benestar. També fem algun taller de cosmètica natural perquè la gent n’aprengui… És una sala annexa per poder-ho fer tot més extensiu.- Molt de futur. Molt. Les jornades anteriors van ser bones, però aquesta última… La meitat ja se n’han anat a la universitat a estudiar, no han fet només el mòdul. I super integrats aquí, m’han volgut fer inclús un catàleg molt xulo. Les profes que tenen son una passada i van super ben preparats, el tema els agrada, tant a xics com a xiques. L’únic que no pots anar més enllà perquè aquí a les terres no es fan aquestes coses. I saps com es diu això? Fuga de talents. Perquè aquesta gent tan boníssima se n'aniran i es quedaran allà. Perquè què fas? No hi ha res nou d’innovació.- Sempre ho faig en petit comité, perquè si som 25 no pots estar per ningú. Sempre són grups de cinc o sis, i estudien, eh! Perquè si al final mescles coses i no saps que estàs fent… Te’n dones conte que fa falta formació. No sabien que era un oli essencial, no sabien diferenciar un oli essencial d’un vegetal. Encara que sigui natural s’ha de tenir precaució, per les edats, pel tipus de pell… I primer fem sempre teoria, gracioseta. Però han de saber diferenciar què és una llet, què és una crema, què és un ungüent, quan es fa servir un ungüent, quan una crema fluïda...- Molta. Jo quan faig els tallers als xiquets sempre els explico, i així se’ls quedarà per a sempre, que s’ha de saber interpretar un INCI. Un INCI què és? No mires els colorets de davant, gira i mira que porta! “Home, però no s'entén!!”. Llavors, un truc molt fàcil, si dalt de tot està en llatí, són plantes, i tot el que et sone estrany ha d’estar al final. El que no pot ser és que el llati estigui a l’últim. Tots els extractes de plantes, olis essencials, tot el que no s’ha manipulat va en llatí. La resta no vol dir que no sigui natural, però ha hagut de passar un procés.- Mira, això també ho hem donat. PEC! Tot el que acabi en pec, i en, per exemple, mediticone, ONE, i guionets en nombres. Val més que et soni a llatí que a matemàtiques. És un truc fàcil. Que no vol dir que tots els números siguen dolents, però si és una paraula rara i un -43, per exemple, això és química. Després hi ha colorants. Els colorants tenen una nomenclatura, entre el 50 i el 70 són naturals, per exemple la cúrcuma, color taronja, i van catalogats. Però hi ha un tipus de colorants que venen de la química. Si tens dubte, com menys colorants també millor.- Notarà un gran canvi a la pell. Pensa que aquí, amb les coses més senzilles del món, hem resolt casos que dermatòlegs no han pogut. I què no vull dir que siguem ningú, compte, els metges estan per al que han d'estar. Però jo sempre dic que aquest és un lloc de desnonats. Quan ja no els funciona res, venen aquí. La pell necessita recuperar les defenses, i el petroli o la silicona no és afí a la nostra estructura i naturalesa. A banda que la silicona fa una barrera i no deixa penetrar les propietats de les coses.La pell és l'òrgan més extens del nostre cos, és un pulmó i un ronyó. Si als pulmons fiques silicona, no respiren. Per tant, quan canvies de la química al natural, respires. I elimines, i fas de barrera protectora de coses de l’exterior. I després, molt important, els químics són disruptors hormonals, porten a la llarga malalties, o menstruacions abans d’hora… Però què passa? Com això acaba sent negoci, les grans indústries continuen ficant-los. Jo el primer que canvio a la gent és el desodorant.

