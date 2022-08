Demanen la llibertat per a l'autor del tiroteig de Tarragona abans que se li practiqui l'eutanàsia

Segons avança el Diari de Tarragona, la persona que va assaltar les oficines d'una empresa de, podria sortir en llibertat abans del. Així ho ha demanat, el seu advocat, que reclama el dret de poder-se acomiadar del seu entorn des de l', on es troba hospitalitzat.I és que dimarts vinent està previst que apliquin l'eutanàsia a Sabau , que el passat 14 de desembre va disparar i ferir quatre persones, una d'elles un agent dels Mossos d'Esquadra, durant la seva fugida. L'advocat demanaal, en un escrit que hauria de rebre resposta en les properes hores.En aquests moments, l'exvigilant de seguretat no es pot moure del seu llit i té restringides les visites, alde l'hospital egarenc, però si li donessin la llibertat podrien traslladar-lo a un espai visitable per part de la seva germana abans de morir.La defensa espera que la resposta per part del sistema judicial sigui afirmativa, donat que ja van autoritzar l'eutanàsia. Mentrestant, l'acusació va plantejar diversos recursos per possibilitar que abans de morir fos jutjat per un presumpte delicte d'

