Colau, crítica amb l'Estat i la Generalitat per la manca de recursos per atendre totes les víctimes del 17-A

L'alcaldessa de Barcelona,Així ho ha apuntat en declaracions a RAC1 coincidint amb el cinquè aniversari de l'atemptat a la Rambla.Segons Colau, la primera reacció de la societat davant de l'atac terrorista va ser molt bona i tothom es va oferir per ajudar. Per contra, admet, pensava que hi hauriaa les víctimes i espera que tant l'Estat com la Generalitat hagin fet unaper enfortir els seus dispositius i fer que l'Sobre la creació d'unaper esclarir el rol deli la possible relació amb els atemptats de Barcelona i Cambrils, Colau es mostra partidària de-la, però rebutja que "alguns ho utilitzin per fer"La posició que sempre hem tingut com a Ajuntament és donar tot eli és lògic i legítim que exigeixin la màxima", ha afirmat. Tanmateix, ha reiterat que no s'han d'utilitzar qüestions com aquesta per alimentar teories "quan els mateixos Mossos estan dient que no tenen cap base".En relació amb l'atenció que han rebut les víctimes des dels atemptats de l'agost del 2017, Colau ha explicat que Barcelona donava per fetque les. "Vam descobrir que no", ha dit.En aquest context, ha remarcat que tot i que la ciutat no té competències en matèria antiterrorista l'Ajuntament "sí que va estar a l'altura" i va crear llavors unes subvencions per oferir recursos a entitats signant un conveni amb la recentment creada Unitat d'Atenció i Valoració a Afectats (UAVAT). D'altra banda, s'ha mostrat satisfeta també amb el memorial creat a la Rambla així com amb l'acte de memòria que se celebra cada any.

