La Terra gira més ràpidament i fa rècord del dia més curt mai registrat

Aquest és el temps que triga laa fer una, tot i que és una xifra aproximada, ja que no sempre és exacta. De fet, les fluctuacions són constants i molt normals. Ara bé, els últims anysi el passat juny es va anotar unaEl 29 de juny va fer: va durar 1,59 mil·lisegons menys que d'habitual. És una tendència que es va repetint els darrers anys, ja que el 2020 es van arribar a enregistrar 28 dels dies més curts dels últims 50 anys. En aquest cas, el 2020 el dia més curt va registrar 1,47 mil·lisegons menys. Enguany, però, el 26 de juny es va apropar al nou rècord: el planeta va girar 1,5 mil·lisegons més de pressa.Per ara, elsperò el professor de ciències planetàries a l'Institut Tecnològic de Califòrnia Andrew Ingersoll avisa que cap de les possibles explicacions "hauria de ser preocupant". Stephen Merjowitz, científic i director de projectes al Goddard Space Flight Center de la NASA, ha explicat queAlgunes de les hipòtesis més recurrents són els. I és que qualsevol canvi que acosti la massa al centre de la Terra n'accelera la rotació. D'altra banda, però, també es parla de la fosa de les glaceres als pols o el, és a dir, la desviació lleugera de l'eix de rotació de la Terra.Amb tot, però, la. Per què? Per l', que estira la massa líquida de la Terra, tal com es pot observar amb les marees. En aquest sentit, la Unió Internacional de Telecomunicacions, que forma part de l'ONU i s'encarrega de regular les telecomunicacions internacionals, ha afegit un segon extra als rellotges de tot el món per anar d'acord amb la rotació de la Terra. Des del 1972,, un per cada vegada que s'ha afegit.

