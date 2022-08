Almenys 11 ferits en un tren que s'apropava a un incendi a Castelló

@apunt_media #IFBejis

Gente retrocediendo a pie por las vías del tren a pie. El tren ha pasado hacía las llamas dirección Torás, no lo entiendo. Hay heridos, espero una pronta recuperación. pic.twitter.com/s6zDkTavxh — JC Florentino (@juancflorentino) August 16, 2022

Ensurt i molt gros entre els passatgers d'un. El comboi s'apropava a les flames de l'incendi que crema aquan ha decidit aturar-se. Llavors, desenes de persones han decidit abandonar-lo i almenys 11 han resultat ferides, sent tres de caràcter greu per cremades i vuit lleus. Es tractava d'un tren deque cobria aquest dimarts a la tarda el trajecte entreSegons han informat a Europa Press fonts de Renfe, quan el tren ha aturat la marxa per la proximitat del foc i amb la intenció de tornar a Caudiel, entre el moment de la parada i la reculada, alguns viatgers,, han decidit deixar el comboi i han sortit dels seus vagons, als quals han tornat a entrar en veure la proximitat del. Les mateixes fonts asseguren que alguns han trencat les finestres per sortir-ne.Laha demanat als viatgers que no baixessin del tren i s'ha canviat ràpidament a la cabina del darrere per fer el retrocés a, cosa que ha evitat que es registressin més danys personals, ja que els passatgers que s'han mantingut a l'interior no han resultat ferits, han detallat les mateixes fonts.Alguns viatgers han patit cremades i són ara atesos pels mitjans sanitaris desplaçats a l'estació de Caudiel. L'incident ha afectat un tren de mitja distància que cobria el trajecte entre. La circulació ha quedat suspesa la línia i s'ha previst el transport per carretera pels viatgers.

