Els Mossos demanen ajuda per trobar una dona desapareguda a Osona

La Seydi Sarai va desaparèixer a Santa Eulàlia de Riuprimer (Osona) el 12 d'agost. Ajuda'ns a trobar-la



Seydi Sarai desapareció en Santa Eulàlia de Riuprimer (Osona) el 12 de agosto. Ayúdanos a encontrarla pic.twitter.com/OlZ4P2kckJ — Mossos (@mossos) August 16, 2022

Crit d'ajuda dels Mossos d'Esquadra per trobar una dona desapareguda a Osona. En concret, la Seydi Sarai, de 32 anys, va ser vista per últim cop el passat 12 d'agost a Santa Eulàlia de Riuprimer. La policia catalana la defineix de complexió corpulenta, pell bruna, cabells de color negre i mitja melena.A més, segons ha detallat el cos policial a través de les xarxes socials, la dona desapareguda porta tatuatges a l'esquena i al peu esquerre. A més, detallen que té problemes cognitius. Davant qualsevol indici sobre on es troba la Seydi Sarai, els Mossos demanen contactar amb el telèfon d'emergències 112.

