"Tío, escúchame, mira que yo hablo, pero es que tu no callas"



El túnel de vestuarios del Camp Nou antes de la segunda parte ante el Rayo Vallecano es, simplemente, 𝐏𝐔𝐑𝐎 𝐅𝐔́𝐓𝐁𝐎𝐋 🔥#LaLigaEnDAZN ⚽️ pic.twitter.com/fkYyC0b8hf — DAZN España (@DAZN_ES) August 16, 2022

Les càmeres de la retransmissió del futbol arriben cada cop més lluny i un dels punts calents sempre és el túnel de vestidors. Eldel passat dissabte ha deixat una escena curiosa precisament en aquest espai, just abans de l'inici de la segona part de l'enfrontament que va acabar en empat, en la primera jornada de laEn concret, es pot veure com el defensa català de l'equip madrilenydebat ambsobre una acció de la primera part. És llavors quans'apropa als dos i diu: "mira que jo parlo, però tu no calles".també li diu al jugador del Rayo que calli. Tot plegat, una escena entre jugadors que es coneixen de fa uns quants anys en la seva etapa a la Masia.

