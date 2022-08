Jorge Javier Vázquez, ingressat en un hospital del Perú

El popularva marxar alfa dues setmanes per gaudir de les vacances d'estiu d'una manera diferent. Tot i que va tenir temps de gaudir de la ciutat de Lima, el seu viatge ha patit ara un gran imprevist en forma d'A causa d'un mal d'altura, el presentador ha hagut de ser ingressat a l'hospital per desfer-se de l'edema. Tot i la dolència,i gaudir del que pot pel seu estat: “La gastronomia és excel·lent però la gaudeixo poquet perquè tinc la gola inflamada i cada mossegada és un ganivet que se'm clava a l'ànima”, apunta.Des dehan parlat amb el presentador, que ha explicat estar encantat amb el país, de manera que de moment les seves vacances "no s'acabaran". Es troba en bon estat de salut però necessita anar acompanyat d'una bombona d'oxigen per poder parar a agafar aire cada cert temps: “Quan era a Cuzcoper no cansar-me”, relata.Amb una ment molt positiva, Jorge Javier assegura que les males ratxes no existeixen, que és normal tenir mal d'altura al Perú i que se sent afortunat de poder-hi ser. Això sí, ha avisat (amb humor): "Em queden diversos vols per agafar aquest viatge.", ha preguntat als seus seguidors.

