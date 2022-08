Troben el nen de cinc anys desaparegut a Barcelona fa tres mesos

Un nen de cinc anys que havia desaparegut el 6 de maig aha estat localitzat a una ecoaldea de. Tal com sospitava el pare i els Mossos d'Esquadra, la mare, que ha estat detinguda s'havia endut al menor d'edat. L'associació SOS Desapareguts havia emès un comunicat en què demanava ajuda per trobar elSegons ha avançat El Mundo, elnúmero 23 de Barcelona ha ordenat la detenció de la mare, que s'ha produït en un indret proper a, al sud del país portuguès. La dona havia fugit després de diverses" contra el seu exmarit, segons han afirmat des de SOS Desapareguts.El procés ha estat lent. Per començar, el pare del menor va trigar un mes a aconseguir que la justícia tramités una ordre de. Un cop va aconseguir-ho, el jutge instructor va demanar a la policia portuguesa buscar la dona per, d'on és originària. La passivitat policial, però, va fer que el pare fins i tot contactés amb detectius privats. Finalment, s'ha localitzat el menor sa i estalvi.

