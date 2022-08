Mor una conductora en un xoc frontal amb un altre turisme a la Noguera

Una(Noguera), de 53 anys, haaquest dimarts després de patir un accident de trànsit al punt quilomètric 11,9 de la C-26, en aquesta localitat de la comarca de la, segons informa el Servei Català del Trànsit. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís del sinistre a les 09.30 h.Per causes que encara s'investiguen, hi ha hagut unaentre dos turismes. A conseqüència de l'accident, la conductora d'un dels vehicles ha resultati ha estat traslladada aUniversitari Arnau de Vilanova de Lleida, on posteriorment ha. El conductor de l'altre turisme ha resultati també l'han traslladat al mateix centre hospitalari.Arran de l'accident, s'han activatd'Esquadra,de la Generalitat i duesi l'helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La carretera s'ha hagut de tallar durant diverses hores en els dos sentits de la marxa. Amb aquesta víctima, sónde trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

