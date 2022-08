El carrer Verdi s'emporta el primer premi al Concurs de Guarnit de les festes de Gràcia

Dos anys després

ha atorgat aleldel Concurs de Guarnit de la. Amb una ambientació inspirada en l'obra de Miguel de Cervantes, El Quixot ha aconseguit ser el guanyador. El segon premi se l'ha endut eli, elha sigut el tercer classificat.A l'entrega de guardons, que ha tingut lloc aquesta tarda a les 18 hores a las'ha respirat un gran ambient, ja ques'ha pogut tornar a celebrar el Concurs de Guarnit. El to festiu només ha canviat amb l'aparició d'Eloi Badia, que s'ha endut una nova escridassada dels assistents.En la categoria de balcons i finestres guarnides s'ha imposat la residència d'avis del carrer, 30. El premi és un trofeu, un diploma, un lot gran i 400 euros. El, amb el títol "Manual de rentada", ha obtingut el primer premi a millor portada.Un total dehan competit enguany per aconseguir el primer guardó. El clàssic i emblemàtic concurs de la festa major de Gràcia no es va poder celebrar, per culpa de la pandèmia. És per això, que el veïnat, que ja feia setmanes que preparava el guarnit, ha esperat la celebració d'enguany amb especial, ja que després de dos anys poden celebrar la festa amb plena normalitat.No és el primer any que les tempestes anunciades poden posar a prova la resistència dels guarnits. L'amenaça dedurant la festes de Gràcia és freqüent ja per al veïnat i, per això, sempre intenten tenir en compte el possible contratemps. Aquesta tarda, però, el temps ha afavorit als veïns de Gràcia i no ha afectat a l'entrega de premis del concurs.

