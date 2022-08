Diversos incendis al País Valencià cremen més de 10.000 hectàrees

Compartimos este video de CV 700 entre Benirrama y el cruce de Forna porque hay muchas carreteras cortadas pero como muestra el incendio es por seguridad. Es prudente consultar las ctras cortadas. Seguimos #siempreatulado luchando contra el fuego 👨‍🚒🚒❤️#bomberos #cpba #enaccion pic.twitter.com/ZPfglZ4aYV — Consorcio Bomberos Alicante (@BomberosDipuALC) August 16, 2022

Imágenes a las 9.10h de Peña Escabia🔥⛰, vista desde la zona de la emisora #IFBejís pic.twitter.com/jtN6gtA2Ll — Ayuntamiento Bejís (@ayto_bejis) August 16, 2022

La simultaneïtat d'incendis desborda el. Diversos focs presents a tot el territori han cremat ja més de 10.000 hectàrees, amb la principal preocupació a la, a, on les flames avancen sense control. Aquest foc, que ha cremat més de 9.500 hectàrees, és "molt preocupant" perquè es troba amb un vent "erràtic" que el fa gairebé imparable.Segons la consellera d'Interior valenciana,, l'escenari és greu perquè, a més del vent, l'orografia de la zona és molt complicada i la quantitat de fum acumulada dificulta les tasques de control del foc. I és que tant els mitjans aeris com els terrestres desplegats han de fer front als anomenats: masses d'aire càlides generades per la combustió que estan formades per aigua i cendra i generen un núvol molt espès que dificulta la visibilitat.A tot això, s'hi sumen dos focs més declarats al País Valencià aquest cap de setmana. A, a, les flames han arrasat 800 hectàrees, però l'ja s'ha pogut controlar aquest mateix dimarts. En canvi, a, també Castelló, la situació no és gaire favorable precisament també per l'acció del vent. En aquest cas, s'han cremat almenys 670 hectàrees.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor