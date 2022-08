Detingut el conductor del taxi del qual va saltar un home que no volia pagar

Elshan detingut per un delicte de lesions el conductor deldel qual va saltar un home que no volia pagar. Segons ha explicat el cos policial a l'ACN, la detenció està vinculada a uns fets ocorreguts dissabte de matinada al Districte de. La informació recopilada pel cos policial apunta que al vehicle hi havia dos clients que no volien pagar, fet que va provocar que tots dos intentessin abandonar el taxi.Amb tot, un d'ells no hauria pogut baixar amb elaturat i el taxista hauria arrencat per evitar que aquest segon jove també marxés sense pagar. Així, amb el vehicle ja en marxa va ser quan el client que hi quedava va saltar i va quedar ferit greu. Els nois van abandonar el vehicle al seu pas per laa més de 40 km/h.Malgrat que el taxista ha declarat que el motiu va ser perquè no volien, no es descarta la possibilitat que s'hagués produït algun tipus de conflicte amb el conductor que hagués motivat la temerària acció dels nois.

