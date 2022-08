Barcelona inicia les obres de la Superilla de l'Eixample per «prioritzar la salut»

Barcelona ha donat aquest dimarts el tret de sortida a les obres de la. Es tracta d’uns treballs que serviran per implantar els quatrede Consell de Cent, Girona, Rocafort i Comte Borrell, així com les primeres quatre places.La tinenta d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de Barcelona, Janet Sanz, ha remarcat que la voluntat del projecte passa peri que faci de la ciutat un lloc més “confortable per viure”. També ha aprofitat per demanar a la Generalitat i l’Estat que “facin els deures” a l’hora de reforçar tot el transport públic per oferir a la gent el servei “que mereix”.L'Ajuntament de Barcelona recomana que durant les primeres setmanes les persones que s'hagin de moure per l'àmbit d'obres ho facinfins que coneguin quins són els nous itineraris i girs que hauran de fer. En tot moment, es garantirà l'accés als aparcaments i el pas de serveis, vehicles d'emergències i vianants.Amb l'inici de les obres, els vehicles podran circular per les vies afectades peròLa nova configuració general de la mobilitat en aquests àmbits implicarà que els vehicles no podran fer dos trams seguits pels nous eixos verds i hauran de girar a cada illa. És a dir,implicarà la sortida pel següent carrer transversal. En relació amb les futures places, aquestes ja no es podran creuar com fins ara, sinó que els vehicles es veuran obligats a girar.En cada carrer es treballarà per meitats, de manera quesinó que només en quedarà ocupada una. També es podrà accedir als guals i aparcaments en tot moment, i no hi haurà cap afectació al transport públic.Als carrers del Consell de Cent i de Girona es retirarà elper tal d'avançar en el model de mobilitat final dels dos eixos, on serà possible el pas de bicicletes però respectant la prioritat dels vianants i el sentit del carrer. Tot i que les bicicletes podran seguir anant, els carrils bici alternatius seran els de València i Gran Via pel cas de Consell de Cent, i els de Roger de Llúria i Pau Claris pel cas de Girona.

