El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori i l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) han posat en marxa aquest estiu" per a dispositius iOs i Android. Aquesta nova app ofereix unque permet trobar lesa més de lai elaixí com elsde les estacions de tren.Es tracta de la versió per a mòbils del lloc web "mou-te.gencat.cat", que està disponible des del 2010. Una de les fortaleses del nou sistema és que disposa dde 250 línies, ha destacat el Govern.L'app també permet consultar lesde les estacions dede Martorell Central, Quatre Camins, Terrassa Nacions Unides, Sant Boi de Llobregat, Terrassa-Les Fonts i Sant Quirze; i de les estacions dede Vilanova i la Geltrú, Cardedeu, Castellbisbal, Cerdanyola Universitat, Mollet-Sant Fost, El Prat de Llobregat. Granollers Centre, Les Franqueses-Granollers Nord i Sant Sadurní d'Anoia.

