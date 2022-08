La previsió de xàfecs i tempestes posa en alerta l'oest de Catalunya

⚠ Actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#SMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Dm. de 06:00 a dj. 18.00 TU



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts



➡ Grau de perill màx. 🟡 2/6 pic.twitter.com/cR4CzQ3Mj1 — Meteocat (@meteocat) August 16, 2022

L'onada de calor que va afectar Catalunya la setmana passada ha deixat pas a un episodi deEn aquest sentit, Protecció Civil ha mantingut activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió deaquest dimarts a l'oest del país i en algunes comarques del sud, malgrat que a la tarda l'ha desactivat.Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, les precipitacions poden superar elsi poden anar acompanyades localment de tempestes i pedra, com ja ha passat aquest matí al Camp de Tarragona, on la pedregada ha provocat danys en alguns municipis.La previsió per alafecta encara més zones, sobretot a les comarques del litoral. De fet, gran part del territori, exceptuant les comarques lleidatanes, es troben en alerta per intensitat de pluja durant la tarda.

