Tanquen el canal de Borja Escalona, el polèmic youtuber que va amenaçar una cambrera per no pagar

ha tirat pel dret i ha tancat el canal del polèmic creador de contingutEl youtuber ha estat al centre del debat les últimes setmanes per diversos vídeos on maltractava treballadors públics. Un dels més virals ha estat la seva intimidació a una cambrera per no pagar el menjar.Unade vídeos ha acabat amb el canal. En rebre milers de denúncies, Youtube va clausurar-li automàticament el compte. Una acció molt celebrada a les xarxes socials, on s'ha convertit en unpel seu comportament.Escalona s'ha creat ràpidament un nou canal on ja ha penjat el primer vídeo. Es tracta d'unes suposades disculpes però. "El meu nom és viral a aquest país, qualsevol merda que faci o digui anirà com l'espuma., diu, desafiant."Ara agafaré un canal de zero i ho tornaré a petar", assegura Escalona, que amenaça:. El youtuber ha advertit que "no tinc res millor a fer, estic tot el dia a casa tocant-me els ous excepte quan vaig al gimnàs i a menjar gratis", així que tornarà a la càrrega.

