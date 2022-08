Una investigadora catalana de l'FBI aconsegueix que el maltractament animal sigui delicte als EUA

L'empatia depels animals ve de lluny. Els seus pares han explicat que des de petita ha rescatat qualsevol mena d'animals, no només gossos i gats, sinó també cucs o caragols que trobava al carrer. Ara, amb 47 anys, aquesta investigadora i criminòloga catalanai ha aconseguit una gran fita:Més enllà de la criminologia i la perfilació criminal, aquestaés també biòloga i metgessa, a més de professora a la Universitat de Barcelona. Com ha arribat a l'FBI? Querol explica que sempre ha tinguti durant una estada a Virgínia va poder formar-se en criminologia i investigació d'homicidis en sèrie.Tot i tornar a casa per acabar la carrera de medicina, Querol ha col·laborat freqüentment amb les autoritats policials dels EUA. De fet, en un dels viatges va poder conèixer el-l'Associació Nacional de Sheriffs- i es va convertir en, assistint a les reunions del Comitè contra el Maltractament Animal de la NSA.El, el director de l'FBI va anunciar una fita que va marcar un abans i un després als Estats Units: es va parlar d'immigració, terrorisme i tambéDes de llavors, l'FBI va canviar la classificació dels incidents de maltractament animal i els va catalogar com aMés enllà d'aquest èxit, però, Querol també va contribuir a l'aprovació de la revolució que els EUA han viscut en laLes dones que tenien animals al seu càrrec no eren admeses si es presentaven amb la mascota, però aquesta normativa va canviar i es van crear refugis per a dones amb animals.

