Les cinc millors rutes per començar a fer senderisme

Parc Nacional d'Aigüestortes[/ h3 ]

La primera proposta és l'únic parc nacional de Catalunya, ubicat al Pirineu. Una de les rutes més maques és la que recorre el llac de Sant Maurici. Després d'aparcar el vehicle a Prat Pierró , es posa en marxa la ruta de senderisme, que passa per la cascada i el llac de Ratera i el mirador de l'Estany de Sant Maurici.



En total, són uns 14 quilòmetres amb 600 metres de desnivell acumulat que poden fer-se en unes quatre hores i mitja. En cas que la ruta es faci pesada, pot retallar-se en demanar un taxi des d'Espot fins a l'Estany. Si, en canvi, busques un camí més intens, és recomanable escollir el camí de Carros de Foc, que té 150 quilòmetres i 12.000 metres de desnivell. És, per tant, una travessia de diversos dies.



[ h3]Serra de Collserola[/ h3 ]

La ciutat de Barcelona ofereix la possibilitat de fer diverses rutes per la muntanya. En aquest cas, posem l'atenció en el terreny que separa la capital de la comarca del Vallès. La idea és iniciar la ruta en el punt més alt de la ciutat, al carrer Balmes, i caminar en direcció avinguda Tibidabo. Després seguim fins a arribar a la torre de Collserola, que va construir-se amb motiu dels Jocs Olímpics a Barcelona l'any 1992. En total són vuit quilòmetres sense complicacions que arriben fins als 450 metres d'altitud. És un camí lleuger que també pot fer-se amb la mainada.



[ h3]Mont Caro[/ h3 ]

Aquestes muntanyes es troben al sud de Catalunya i pertanyen també a la Comunitat Valenciana i Aragó. Sense sortir del territori català, la muntanya que recomanem és Mont Caro, el punt més àlgid de la província tarragonina.



El camí es posa en marxa en Refugi Car, des d'on es poden resseguir les marques GR7 fins al Coll de Pallers. Des d'aquest punt, s'accedeix a la Moleta Rodona fins al cim. La ruta són 7,95 quilòmetres amb 450 metres de desnivell que poden fer-se en unes quatre hores.



[ h3]Ruta dels set gorgs de Campdevànol[/ h3 ]

És un camí que permet combinar el senderisme amb banys en gorgs i piscines naturals de la zona, una opció perfecta per aquells dies en els quals la calor estreny més del compte. Si es fa la ruta circular, són 14 quilòmetres sense gairebé desnivell -menys de 400 metres acumulats- en unes sis hores.



Pel camí es passa pels gorgs de la Cabana, la Tosca, de l'Olla, la Bauma , el Forat i el Petit Colomer, entre altres, que estan ben conservats i en plena natura. La ruta surt del mateix poble de Campdevànol i és ideal per fer-la amb grups d'amics i família.



[ h3]Ruta de salts i gorgs del Torrent del Puig[/ h3 ]

És una de les més característiques de Catalunya. Encara que també és de poca dificultat, és una mica més complex que la resta de camins. Comença a Molí Vell d' Hostalets de Bas, a Girona, i es passa pels salts de l'Ansat, l'Olla i les corbes de Las Marrades, entre altres, fins a arribar al Grau d'Olot.



El camí té 8,18 quilòmetres i un desnivell positiu de 600 metres. Pot fer-se en unes tres hores i mitja, tot i que depèn de les característiques de la persona. A banda de gaudir de la natura, la ruta fa un viatge al passat fins a l'època dels bandolers, que usaven els boscos com a amagatall.

L'estiu és època de descansar, consentir-se i, per què no,Per fer-ho, Catalunya és un còctel perfecte, ja que combina els nuclis urbans amb la platja i la muntanya.En aquest sentit, el territori català disposa de més de, idonis per fer senderisme. Així, avui us recomanemque podeu fer si esteu iniciant-vos en aquest esport.