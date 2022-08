Junts reclama que es reconsideri la suspensió de Borràs i ja prepara el recurs a Europa

El grup parlamentari de Junts ha demanat aquest dimarts a la Mesa del Parlament que reconsideri l'acord que va prendre el 28 de juliol, amb el qual va suspendre de drets i deures a Laura Borràs . La presidenta de la cambra va ser suspesa en aplicació del 25.4 del reglament, després que se li obrís judici oral per unquan presidia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).La formació que de la qual és presidenta assenyala que el procés de reconsideració de l'acord, segons les "recomanacions de l'equip jurídic" de Borràs, servirà per "esgotar tots els recorreguts administratius abans d'". Després que se la suspengués, la dirigent de Junts va lamentar que partits independentistes haguessin "vingut al Parlament vestits de jutges hipòcrites" i va avançar que no facilitaria que s'escollís una nova presidència liderada per la seva formació, per així evidenciar l'anomalia.El grup parlamentari considera que l'acord al qual va arribar la Mesa -amb els vots dels membres d'ERC, PSC i CUP- "vulnera drets fonamentals com el dret a la, el dret a la participació política i el principi de seguretat jurídica". L'advocat de Borràs,, va criticar l'article 25.4 del reglament -incorporat el 2017 a proposta de la CUP i amb el suport de Junts pel Sí-, el qual va afirmar que es va fer "amb mal criteri jurídic", però, a més, va assegurar que la suspensió de Borràs "és una decisió política" ja que la seva causa no es tracta d'un cas de corrupció.

