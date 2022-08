On són els municipis catalans amb menys de cent habitants?

Berguedà (Barcelona): Gisclareny, Sant Jaume de Frontanyà, Fígols, Quar, Castell de l'Areny i Capolat.

(Barcelona): Gisclareny, Sant Jaume de Frontanyà, Fígols, Quar, Castell de l'Areny i Capolat. Conca de Barberà (Tarragona): Forès, Senan, Savallà del Comtat, Vallfogona de Riucorb, Vallclara i Llorac.

(Tarragona): Forès, Senan, Savallà del Comtat, Vallfogona de Riucorb, Vallclara i Llorac. Alt Urgell (Lleida): Cava, Arsèguel i Cabó.

(Lleida): Cava, Arsèguel i Cabó. Osona (Barcelona): Sant Sadurní d'Orosmort, Sobremunt i Sant Agustí de Lluçanès.

(Barcelona): Sant Sadurní d'Orosmort, Sobremunt i Sant Agustí de Lluçanès. Noguera (Lleida): Tiurana i Cabanabona.

(Lleida): Tiurana i Cabanabona. Alt Empordà : Vajol i Palau de Santa Eulàlia.

: Vajol i Palau de Santa Eulàlia. Aran (Lleida): Arres.

(Lleida): Arres. Moianès (Barcelona): Granera.

(Barcelona): Granera. Pallars Sobirà : Esterri de Cardós.

: Esterri de Cardós. Garrigues (Lleida): Fulleda.

(Lleida): Fulleda. Urgell (Lleida): Nalec.

(Lleida): Nalec. Baix Camp (Tarragona): Febró.

(Tarragona): Febró. Cerdanya (Lleida): Riu de Cerdanya.

(Lleida): Riu de Cerdanya. Priorat (Tarragona): Margalef.

(Tarragona): Margalef. Segarra (Lleida): Montornès de Segarra.

Camp, quatre carrers mal contats i llars desertes. És una imatge cada cop més habitual en lesen risc de desaparició, segons ha establert l'. Una proporció reduïda, si es té en compte que Catalunya té 947 municipis, però que no ha deixat de créixer i que, a més, perjudica la qualitat de vida dels habitants que de moment mantenen les maletes a l'armari.Els 33 municipis estan repartits entre les quatre demarcacions: Barcelona i Lleida encapçalen la llista, amben cada cas; Tarragona en comprèni Girona posa la cirereta sumant-himunicipis. Cal destacar que el, a Barcelona, i la, a Tarragona, en concentren sis cadascuna. "Si es tenen menys de cent habitants,", afirmen des de l'AECD.La tendència poblacional de les 33 localitats confirma el mal pronòstic: en els últims cinc anysi només nou n'han guanyat. Així mateix, la mitjana d'edat, situada en elsno afavoreix els plans de repoblació. De fet, només 11 pobles estan en edat laboralL'AECD destaca dues raons que han conduït els pobles a aquesta situació. En primer lloc, la voluntat de cercar una. Malgrat que és una decisió lícita, l'associació considera que és fruit de laque s'ha mantingut impassible davant la fuga poblacional.D'altra banda,en els darrers anys, tot i que no per assentar-s'hi definitivament. Més aviat s'ha convertit en un destí per fer unes vacances exprés, organitzar esdeveniments, com casaments, o inclús establir-hi la seu d'una empresa. Unes opcions que, malgrat ser, serveixen per donar-los un nou ús i evitar que quedin en l'oblit.

