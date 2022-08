La, ha assegurat aquest dilluns quedes que es van alliberar els peatges el setembre passat. Ho ha dit en una entrevista a RAC1 en què haque acumula l'autopista a causa de l'increment de trànsit des de la gratuïtat.Aquest és el primer estiu sense peatges, no només a l'AP-7, sinó també a l'AP-2, i la mesura ha provocat una disminució dels accidents a les altres vies. "Era esperable, però és la notícia d'enguany", ha dit Sánchez, alhora quesobre la possibleDe fet, la ministra ha assegurat que, per ara,haal seu, que ha recordat que no és qui té les competències per regular el trànsit. Així, també ha evitat parlar sobre mesures al voltant de la, ja que és competència de la Direcció General de Trànsit, que depèn del Ministeri de l'Interior. Amb tot, però, Sánchez ha assegurat que si les mesures proposades han de servir per "millorar la capacitat i la fluïdesa de les vies" no hi posaran impediments.Sobre el, Sánchez ha explicat que per ara encara, tot i que fa mesos que el govern espanyol l'està analitzant. Creu, però, que ha de ser un model de "", tenint en compte les comunitats autònomes i els transportistes, així com el territori. "Cal que sigui el millor model", ha assegurat, tot i reconèixer que. "No podem donar la mateixa resposta a tot arreu", ha comentat la ministra, que vol distingir entre les zones urbanes i rurals. Sánchez, a més, ha rebutjat d'entrada implementar undiferent per comunitats i ha apostat perquè aquest sigui "".Un dels punts clau del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana que lidera l'exalcaldessa de Gavà és laque entra en vigor a partir del pròxim 1 de setembre, la sol·licitud dels quals ja es pot fer des de la setmana passada. Per ara, Sánchez ha assegurat que ja s'hi han registrat més de 200.000 persones i, per tant, es preveu unen el servei que pot variarEn aquest sentit, el govern espanyol demana a la ciutadania uni assegura que es prendranper poderAixò no obstant, Sánchez, una solució "difícil", i aposta perper adaptar-se a la nova demanda. Un augment de passatgers que es pot veure encara més marcat per l'"" que la gratuïtat pot causar alsD'altra banda, la ministra ha assegurat quetot i lesdede cabina previstes fins al gener del 2023. "No ens correspon ser mediadors", ha dit Sánchez, "però som responsables que els nostres aeroports funcionin correctament perquè no es van acomiadar treballadors gràcies als ERTO de la pandèmia". Sobreque ara fa un any va generar divisions a l'executiu de Pere Aragonès, Sánchez assegura quefer-la, però que depèn del Govern.

