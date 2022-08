L'estiu als CAP de municipis turístics: les infermeres assumeixen les exigències de l'estacionalitat

L’arribada decomporta un, i alhora, es tradueix en més usuaris alsL’increment de la pressió sanitària varia segons el poble. A(Baix Camp), per exemple, esels residents aquests mesos. La infermera Yolanda Vasco lamenta quei s'han de reorganitzar per atendre l'augment d'urgències relacionades, sobretot, amb l’oci a l’aire lliure. Una situació similar es viu, com(Terra Alta), on només hi hai el personal administratiu està centralitzat a Gandesa. Aquest fet representa “un entrebanc” per atendre els pacients desplaçats.Lad’unaal CAP d’Horta de Sant Joan obliga als pacients que estan de pas per la zona a fer unAixí, han de comunicar laperal centre de, la capital de la Terra Alta, on estan centralitzats els“La gent no ho acaba d’entendre, és un requeriment que els demanem abans de visitar-los perquè no tenim accés a la base central de dades”, assenyala la infermera del CAP d’Horta de Sant Joan, Beatriz Jerez. En aquest centre, obert 24 hores, s'atén tota l'àrea dels pobles veïns de Prat de Comte, Arnes i Bot.Aquest pas previ éstant per acom peri segons Jerez,Tot i això, en casos de ferides obertes o similars, especialment en menors d’edat es prioritza l’atenció immediata mentre una altra persona comunica la situació al CAP de Gandesa.De fet, tant a l'Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat de Cambrils com al CAP d'Horta és que augmenten aquest tipus d’incidències: ferides, fractures o lesions que es produeixen en moment d'oci a l’aire lliure. La proximitat amb la Via Verda o les nombroses piscines naturals de l’entorn d’Horta de Sant Joan propicien aquest tipus de visites a la consulta mèdica d’aquest centre d’atenció primària. Ara bé, en cas de necessitat, les professionals que hi treballen es desplacen fins al lloc on se’ls requereix.Segones residències de llarga estadaPel que fa al perfil de pacient que visita el CAP durant les vacances a Cambrils, aquest ha canviat en els darrers anys i segons Vasco es divideix en dos tipus. D’una banda, es trobai de l’altra, eli que requereix unde control o bé unaa causa de la desestabilització del seu estat de salut. En el cas d’Horta de Sant Joan, la majoria de visitants del CAP són de proximitat, de Catalunya o l'estat espanyol, tot i que també hi ha casos de pacients estrangers que requereixen atenció sanitària puntual.Com apunta Vasco,facilita l’atenció dels pacients tot i que no és un requisit indispensable per treballar a l'Atenció Primària. La practicant apunta que els professionals novells tenen més coneixements per l’exigència universitària de parlar un idioma estranger. “Abans hi havia traductors al CatSalut als quals podies trucar en cas de necessitat, ara sempre hi ha algú que té habilitats a l’hora de comunicar-se i ens ajuda per tractar amb el pacient. La gent jove ja surt amb un nivell d’idioma superior al que tenim els professionals més veterans”, ha apuntat Vasco.Vasco i Jerez, col·legiades a CODITA (Col·legi Oficial d'Infermers i Infermeres de Tarragona), celebren que lper atendre aquests pacients sobrevinguts a l'estiu, sobretot amb aquells amb qui costa trobar intermediaris per comunicar-se, com és el cas dels turistes alemanys.

