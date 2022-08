Un error en la senyalització està a punt de provocar una tragèdia entre dos trens de Rodalies

Agents de la Policia Local ajudant els passatgers a arribar a l'estació de Manresa. Foto: Cedida

D'infaust record a la línia R4

Un error en lade la gestió de les agulles de les vies de l'estació dedeha estat a punt de provocar unque s'han trobat cara a cara sobre els mateixos rails i que hanaquest dilluns a la tarda.La situació s'ha donat a 3/4 menys 5 de 7 de la tarda quan un comboi queamb retard sobre de l'horari previst (18.35h) s'ha trobat a la mateixa via de cara amb un altre comboi queen sentit Barcelona (amb sortida prevista a les 18.27h). Gràcies a que les velocitats de tots dos trens, elsi els maquinistes han pogutsense arribar a col·lidir.L'aturada dels dos combois ha deixat les màquines a la, però lluny de l'estació. Després de, alguns passatgers han optat per baixar dels trens i anar a peu fins al seu destí. Altres han estat ajudats per efectius de lai dels, que han fet el trasllat de setze persones fins a l'estació.Segons ha explicat aha obert una investigació per aclarir què ha passat durant la maniobra del tren que sortia de Manresa i que, segons sembla, és el que haurien desviat a la via incorrecte. Adif recorda que es troba en ple procés d'implementació del sistema dea la línia R4, però que en l'actualitat ela l'estació de Manresa està automatitzat, peròMentre duri l'incident, Renfe gestionaper donar resposta als passatgers.L'incident que aquest dilluns s'ha produït a l'estació de Rodalies de Manresa ha fet despertar elssobre els dosque va viure el Bages i la R4 fa 3 anys i mig i amb només 4 mesos de separació entre finals de 2018 i principis del 2019, i que en aquella ocasió va tenir conseqüències mortals.El 19 de novembre de 2018, un tren de la línia R4 de Rodalies descarrilava a Vacarisses (Vallès Occidental) degut a una esllavissada de pedres sobre la via . L'accident va tenir conseqüències funestes ambNomés quatre mesos més tard, el 8 de febrer de 2019, dos combois també de la R4 van xocar frontalment a Castellgalí després que un d'ells descarrilés just quan venia l'altre de cara i hi van haver un centenar de persones ferides, sis d'elles greus.

