Gràcia recupera l'ambient de festa major: «Estem desentrenats»

Laha recuperat la normalitat i les cues de gent després de l'aturada i restriccions del 2020 i 2021 per la pandèmia. Aquest dilluns,els carrers ja lluïen totes les guarnicions i les places bullien de gent, amb una gran presència de turistes. "Ens fa molta il·lusió tornar a la normalitat però estem desentrenats", diuun dels festers del carrer Joan Blanques de Baix de Tot. La programació, que s'allargarà fis al 21 d'agost, inclou més de 900 activitats. D'entre les propostes artístiques dels 23 carrers participants, destaca la delon s'ha reforçat l'accessibilitat a persones amb diversitat funcional amb l'adaptació de barres i panells amb explicacions en Braille.Les cues de visitants i l'ambient de Festa Major d'abans de la pandèmia han tornat al barri de Gràcia. Després de mesos de preparatius,"Ens fa molta il·lusió perquè hem reprès la normalitat però ara també ens toca recordar com era", admet Jordi Solé, un dels festers del carrer Joan Blanques de Baix de Tot,i els elements més emblemàtics d'aquesta ciutat. Un taxi groc, els típics 'hot dogs', els cartells de Broadway i el pont de Brooklyn son alguns dels elements representats en aquesta proposta artística. Un engalanament dedicat també a les ganes de viatjar pel món després de la pandèmia.És uns delsd'enguany. Solé explicava que han notat que estan "desentrenats" per culpa de la parada de la pandèmia. "Aquí tothom és voluntari, des de les barres fins a la decoració i ens falta rodatge", afegia. Malgrat tot,i no té cap dubte en afirmar que aquest any tindran molts visitants, fins i tot més turistes, que altres anys.Els visitants passejaven amb els mòbils en mà per immortalitzar el que veien., afirmava Katherina, una dona russa que ja fa uns anys que viu a Barcelona i a qui li encanta aquesta Festa Major de Gràcia. Un dels punts amb més afluència ha estat el carrer Verdi, que enguany estava. "És una bona representació de la cultura espanyola i està ben feta i ben dissenyada, em sembla molt interessant la proposta" afirmava la Rebecca, una barcelonina.En alguns punts s'han contractat serveis de vigilància per mantenir l'aforament iÉs el cas del tram Goya-Jesús on només hi havia permès un sentit de circulació i on un vigilant informava de la restricció. Una visitant, la Marina, explicava que la mesura "s'agraeix" perquèque s'havien registrat altres anys, quan la gent podia entrar i sortir per on volia.Entre les temàtiques decoratives d'enguany, destaca la del carrer Lluís Vives, amb una proposta inspirada en el mític gos de còmic i company de Charlie Brown que també està dedicada a totes les mascotes. Les decoracions s'han fet amb porexpan, xarxa de galliner, paper maixé, plàstic reciclat i paper de diari.I amb la idea d'acostar la festa a tots els públics i de fer-la més inclusiva, els festers del carrer Llibertat han apostat per fer una proposta adaptada a les persones amb diversitat funcional. Centrada en el món viking, on no hi falten representacions de vaixells, una taverna iles diferents estacions inclouen panells escrits en Braille, amb pictogrames i amb diferents textures de parts del guarnit perquè les persones ho puguin tocar. També s'ha adaptat la barra per a persones amb cadira de rodes i es reserva un lloc preferent durant les seves activitats per a persones amb mobilitat reduïda. Aquesta tarda s'ha fet unaamb recursos com la interpretació en Llengua de Signes i codis wheris per a persones amb ceguesa o baixa visió, que transformen el text en àudio gràcies al suport de la ONCE.A la Festa Major d'enguanyamb els nous espais de Bailèn i les places del Sol, Diamant, Dones del 36 i Joanic. També s'ha inclòs programació festiva a equipaments de Gràcia com la Biblioteca Vila de Gràcia, l’Ateneu de Fabricació i el Punt Verd Tabuenca. Pel que fa adestaca sobretot l’obertura al públic amb servei de visites de la Torre del Rellotge a càrrec del Taller d’Història de Gràcia, la presentació de la placa al carrer Gran de Gràcia, 70 en honor de(Barcelona 1909-1992), escriptora, periodista, feminista i sufragista i les ja habituals visites al refugi de plaça del Diamant.Un any més, la festa es vol consolidar també comEs tornarà a repetir l’experiència del got reutilitzable per eliminar els plàstics d’un sol ús, es repetirà la recollida selectiva en la retirada de guarnits i hi haurà activitats d'educació ambiental. També s'ha inclòsa la plaça Revolució des d'on s'ofereix assessorament, informació i suport per fer front a possibles situacions d’abús o agressió masclistes i LGTBI-fòbiques.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor