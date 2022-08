L'alta afluència de visitants col·lapsa l'accés al pantà de Sau

🔴 Col·lapse als accessos al Pantà de Sau, aparcaments plens



❌ No estacionis el teu vehicle al voral de la via@diba — Trànsit (@transit) August 15, 2022

Centenars de curiosos s'han acostat aquest cap de setmana llarg alper veure els efectes de la sequera, que permet arribar a peu a l'església . De fet, segons el(SCT), tant diumenge com aquest dillunsi elsDavant d'això, Trànsit ha advertit de la situació de col·lapse per arribar al pantà per evitar que hi vagi més gent i ha demanatde la carretera.De fet, durant l'estiu -del 24 de juny fins l'11 de setembre- els accessos a la vall de Sau es regulen per evitar la massificació . Per accedir a la zona de l'embarcador de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona és necessari reservar cita prèvia i pagar 5 euros (2 per a les motos). La barrera instal·lada a la presa deixa passar un màxim de 80 vehicles un cop escanejat un codi QR.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor