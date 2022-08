A presó l'home que en va matar un altre tallant-li el coll amb un matxet a Verges

El jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà ha enviat al'home que en va matar un altre tallant-li el coll amb un matxet (Baix Empordà). La causa està oberta per un. El crim va passar la matinada de dissabte.L'agressor, queva crear problemes en un restaurant. El local va decidir no servir-li més copes i ell va anar a casa seva, on va agafar el matxet.i l'agressor li va acabar clavant el matxet al coll. La policia el va detenir poc després a casa seva, amb la roba encara tacada de sang. De camí, es va desfer de l'arma llançant-la en un test del carrer.Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís de l'apunyalament cap a tres quarts de tres de la matinada. Una testimoni que es trobava al restaurant Mas Pi, situat al peu de la carretera, va trucar al 112 explicant que l'agressorAbans, el local ja havia tingut problemes amb aquest home, que és veí del poble i té 56 anys.El restaurant va decidir, i impedir-li l'entrada. L'home va anar fins a casa seva, on va agafar el matxet, i va tornar cap al local. La víctima, un veí de Bordils (Gironès) de 44 anys, va sortir a fora per intentar calmar-lo, i va acabar emportant-se'n la pitjor part.L'agressor li va tallar el coll amb el matxet en plena via pública, al carrer Baix Empordà, situat a l'altra banda de la carretera.i va quedar estesa al terra davant del restaurant. Els serveis d'emergència van traslladar-lo d'urgència fins a l'hospital Josep Trueta, on se'l va haver d'intervenir al quiròfan arran de la gravetat de les lesions. L'home va quedar ingressat en esperat crític i pronòstic reservat, però dissabte a la tarda va morir.Els Mossos d'Esquadra van poder detenir l'agressor aquella mateixa matinada. Diversos efectius de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) eEn el moment de la detenció, encara portava la roba tacada de sang. La policia també va trobar l'arma amb què va tallar el coll a la víctima. Estava amagada dins un test del carrer. L'agressor va llançar el matxet allà quan caminava cap al seu domicili.Aquest dilluns, el detingutdavant del jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà, que l'ha enviat a presó provisional, comunicada i sense fiança. La causa està oberta per un delicte d'homicidi. Des del restaurant Mas Pi, aquest diumenge es va llegir. A l'escrit, el local rebutjava "de manera contundent tota violència" i feia una crida "al respecte, la pau i la convivència"."A dia d'avui, la vida ens ensenya aquella partque transforma les seves frustracions en violència; i ens sentim desprotegits, quan sabem de la perillositat d'aquestes persones, quan ningú ens escolta i després passen coses com aquesta", deia el manifest. A l'escrit, el Mas Pi tambéa la víctima "sense motiu" i assegurava que, des del restaurant, es faria "tot el possible perquè aquest individu que amenaça i agredeix a sang freda tingui un judici i una condemna a l'alçada de les circumstàncies".El Mas Pi, que té llicència de restaurant-bar musical, està adherit a la patronal del sector de l'oci nocturn, la Fecasarm. El seu secretari general,té intenció de personar-se a la causa com a acusació particular "pel dany a la seva imatge", i que la Fecasarm també vol exercir d'acusació popular."L'únic responsable d'aquests fets inacceptables és el seu autor, l'acusarem d'haver comès un delicte d'assassinat i", assegura Boadas. Tant el restaurant com la patronal també han volgut traslladar el seu "suport i condol" als familiars de la víctima.

