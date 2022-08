aquest dilluns després de sortir de la carretera per causes que es desconeixen i bolcar amb el vehicle. L'accident ha tingut lloc poc després de les dues de la tarda aPer causes que es desconeixen, el vehicle,ha sortit de la carretera a l'altura del quilòmetre 12 i ha bolcat. El conductor i únic ocupant ha mort.Arran del sinistre, s'han activat cinc patrulles dels Mossos, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i una ambulància i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).Amb aquesta víctima, són jasegons informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

