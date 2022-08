L'últim disseny de moda que encén la xarxa: «Una brida per 600 euros»

Tenemos herederos de Balenciaga, bridas a casi 600€. pic.twitter.com/shN88hcUlP — Grouchico (@El_Grouchico) August 15, 2022

Al món de la moda, tot és relatiu. Molts dissenys, posats al mercat a preus elevats, són incomprensibles per a la majoria de consumidors. És el cas, ara, d'unesque tenen un preu de 588 dòlars -- i que ja s'han esgotat.Els braçalets de la firma portuguesa s'han viralitzat ràpidament. La seva aparença és calcada a la d'una brida. "", predica un dels tuits que més ressò han tingut sobre el tema. I això no s'acaba aquí, ja que Farfecht també ha creat, en aquest cas per 382 euros.A molts usuaris, aquest model de polseres els ha recordat ràpidament un altre disseny sonat de les empreses de moda: les vambes destrossades de Balenciaga, queL'estratègia tampoc va sortir malament en aquella ocasió, quan les 100 unitats que es van crear van esgotar-se de seguida.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor