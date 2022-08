Més tempestes: onze comarques en alerta per inundacions aquest dilluns

⚠ Actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#SMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Dll. de 12:00 a dc. 18.00 TU



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts



➡ Grau de perill màx. 🟠 3/6 pic.twitter.com/cFLYzT9Ci6 — Meteocat (@meteocat) August 15, 2022

Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió deaquest dilluns a la tarda al terç nord-est del país i a la Catalunya Central.Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, les precipitacions poden superar elsi poden anar acompanyades localment de tempestes i calamarsa.Els xàfecs poden seron hi ha perill alt. Al Berguedà, el Bages, l'Anoia, el Moianès, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany i a l'Alt Empordà el risc és moderat.La previsió per alafecta encara més zones. Gran part del territori es troba en alerta per intensitat de pluja els dos dies, especialment durant les tardes.

