Publicitat institucional “Catalunya, endavant amb els transports” @govern 1986. Versió Ferrocarrils de la Generalitat @FGC pic.twitter.com/IKVyVZx1OE — Arxiu TV3 CatRàdio (@ArxiuTV3CR) August 5, 2022

L'any 1978 laprenia el control dels actualsi començava a injectar fons públics per l'adequació de la línia vallesana. No gaire després, el Govern ja començava a emetre diversosperpúblic en detriment del vehicle privat i potenciar unaAra, gairebé 40 anys després, l'Arxiu de TV3 ha recuperat a través de les xarxes socials unsota el lema "" on es poden observar diversos usuaris dels ferrocarrils celebrant el soterrament i millora d'estacions i vies o l'anhelada connexió amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).En l'espot apareixendestacant l'encert que. "S'ha suprimit el pas a nivell i la ciutat ha guanyat espai", declara un dels viatgers i és que l'estació es va inaugurar al voltant de l'emissió publicitari.

