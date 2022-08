ha sacrificat aquest diumenge al matí la, que havia esdevingut un veritable. L’animal, de quatre anys i 600 quilos de pes, s’havia fet cèlebre per pujar a petites embarcacions per dormir.Tot i que les autoritats noruegues havien demanat en infinitat d’ocasions que ningú s’hi acostés per veure-la, gravar-la i fer-se fotos amb ella, els curiosos no se’n han pogut estar i continuaven apropant-se a l’animal. I aquesta és la raó del seu sacrifici: tot i que les morses no són perilloses,"El comportament imprudent del públic i la desobediència de les recomanacions de les autoritats pot posar vides en perill”, ha explicat en un comunicat laLa Freya va fer la seva primera aparició al fiord de la capital noruega el 17 juliol. Se la va batejar així en honor deLes morses, que poden dormir fins a 20 hores als dies, viuen normalment en latituds més nòrdiques. La Freya havia optat peron sembla que es trobava més còmoda, una opció que tenia preocupats als seus propietaris, ja que es podien enfonsar.Les autoritats noruegues havien sospesat la possibilitat de traslladar la morsaperò finalment es va concloure que no es podia garantir el seu benestar.

