Alertats a les 03.02h, #bomberscat hem treballat amb 5 dotacions en un petit incendi de canyes i matolls a tocar del Parc Nou, al Prat del Llobregat. També hi han anat 2 vehicles de bombers @aena Afectada 1 hectàrea. @emergenciescat ja ha desactivat l'alerta del pla Aerocat pic.twitter.com/h85PfzADpy — Bombers (@bomberscat) July 30, 2022

Els Mossos d’Esquadra, amb la col·laboració del cos d’Agents Rurals, han detingut un home presumptament relacionat ambque van tenir lloc entre el 18 de juliol i el 2 d’agost passat, tant en zones urbanes com forestals de. Els focs provocats van tenir afectació a la zona aeroportuària i de l’àrea de la Reserva Natural Parcial de la Ricarda, dins l’espai natural protegit del Delta del Llobregat. El presumpte autor dels incendis va ser detingut el dia 10 d'agost i la jutgessa el va enviar a presó de manera provisional un dia després.La investigació es va iniciar arran dels incendis que es van produir la matinada del 18 de juliol, quan essituats en diversos punts del Prat de Llobregat, amb uns danys que ascendien a 13.575 euros. A més, es va cremarque estava estacionat al costat d’un dels contenidors que es va calar foc. Aquella mateixa matinada, els agents de la Policia Local del Prat van poder identificar un home al que li van trobar tres encenedors entre les seves pertinences, la descripció del qual podia ser coincident amb la que havien facilitat alguns testimonis.Entre el 28 de juliol i el 2 d’agost es van produir cinc incendis més, que responien a una mateixa manera d’actuar, en zones properes a l’aeroport de Barcelona, entre els quals un aEn dues d’aquestes ocasions, a causa de la cortina de fum, les flames i la cendra que s’apropava a la zona de pistes, es va haver d’activar el Pla d'Emergències Aeronàutiques de la Generalitat de Catalunya.El 28 de juliol, gràcies a la informació aportada per alguns testimonis, els agents de la Policia Local del Prat van localitzar un home en un mirador d’avions que presentava cremades a les mans, duia a sobre tres encenedors i que coincidia amb la descripció del possible autor. L’home va ser detingut peri va quedar en llibertat amb càrrecs poc després.El 2 d’agost passat, a les 04:00 hores es va produir l’incendi amb més afectació a la zona del perímetre exterior de l'aeroport de El Prat, en una zona de vegetació i canyes just. Al lloc, les patrulles policials van evidenciar que es tractava d’un foc considerable, tant per l’alçada de les flames com per la seva zona d'afectació, ja que es tractava d’un paratge annex a la zona aeroportuària, fet que va motivar la intervenció de tres dotacions de bombers d'Aena i dues dels Bombers de la Generalitat. En el moment de més intensitat, les flames van arribar a superar els 30 metres d'alçada, barrejant-se amb les columnes de fum provocades per la combustió de matolls i vegetació.Això va provocar unaja que s’arrossegaven les cendres en direcció a l'interior de la instal·lació amb especial incidència a les pistes de l'aeroport de la Terminal 2 i de la Terminal Corporativa. Passades les cinc de la matinada, un cop completades les tasques d'extinció, l'incendi va quedar controlat, quedant cremada una superfície aproximada d'uns 2.000 metres quadrats.Donat que ja s’havia produït la detenció de l’home el dia 28 i la reiteració en els incendis amb unes va iniciar la col·laboració amb els Agents Rurals per a la investigació que es feia per part dels Mossos d’Esquadra, i es va determinar que es tractava d’incendis intencionats, a més de possibilitar que els investigadors determinessin la presumpta relació de l’investigat amb nou d’aquests fets, set a la zona del Parc Nou (els dies 22, 23, 28, 29 i 30 de juliol, a banda de dos el dia 2 d’agost) i dos més, el 23 de juliol a la Ronda del Sud i el 28 a l’Estany de Cal Tet, a la Reserva Natural Parcial de la Ricarda, dins l’espai natural protegit del Delta del Llobregat.A partir dels indicis disponibles el 10 d’agost es va dur a terme un dispositiu conjunt de localització i vigilància de l’investigat al qual hi van participar agents dels Mossos d’investigació i seguretat ciutadana de la comissaria del Prat de Llobregat en coordinació amb mossos de la l’Àrea de Seguretat Aeroportuària. Finalment, se’l va detenir en un domicili de la seva exparella, a la mateixa localitat, on s’havia amagat. Un cop informat al Jutjat d’instrucció núm. 3 del Prat de Llobregat i a la Fiscalia se’l va arrestar i l’endemà

