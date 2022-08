Un mort i un ferit crític en una topada frontal de trànsit al Perelló

, al terme municipal del, al, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 8.22 hores quan, per causes que s'investiguen, dos turismes han xocat frontalment.El conductor d'un dels cotxes ha perdut la vida, mentre que la conductora de l'altre ha resultati ha estat traslladada en helicòpter a l'hospital Joan XXIII de Tarragona.i la circulació s'ha desviat per l'N-340 i la C-12.Arran de la incidència s'han activat sis patrulles dels Mossos, cinc dotacions dels Bombers i dues ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del SEM.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor