Vídeo | El robatori més viral i inesperat a una platja de Barcelona

No puede retratarse mejor. Entrevistan a un hombre para preguntarle qué le gusta más de Barcelona mientras por detrás roban un bolso en directo.

🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/l63ohaFcgQ — 📈📷Carlos JG (@CarlosJG) August 14, 2022

Gràcies a un vídeo publicat ahir a les xarxes socials i a la denúncia de la víctima, avui hem identificat i denunciat l'autor d'un furt a la platja de #SantMiquel. A les imatges, l'autor aprofita que el propietari d'una 👜 s'ha absentat un moment per agafar-la i marxar del lloc. pic.twitter.com/Ya0DeQULyN — Guàrdia Urbana Barcelona (@GUBBarcelona) August 14, 2022

Per anar a la platja o a la piscina porta només allò que sigui imprescindible i deixa els objectes de valor guardats en un lloc segur. Els lladres aprofiten quan ets a l’aigua i no estàs pendent de la tovallola per robar-te #VacancesSegures pic.twitter.com/kSJbjsHemf — Mossos (@mossos) August 14, 2022

Sorpresa monumental a. Un equip de TVE estava entrevistant un banyista a qui li demanava què era el que més li agrada de la capital catalana. Al mig de la conversa, va passar una cosa inesperada.Just al darrere de les imatges, es veu una borsa sobre la sorra i, de sobte, apareix un home que s’ajup a veure què hi ha i se l’emporta.per la televisió en directe.Les imatges, que ja s’han fettambé mostren els propietaris de la borsa quan se n’adonen del furt. Però ja no poden fer-hi res.La víctima ha denunciat el robatori.ha pogut identificar i denunciar l'autor del delicte gràcies a les imatges enregistrades i difoses a Twitter, tal com ha explicat el cos en un tuit.El robatori coincideix amb un avís que han fet elstambé a Twitter: “Per anar a la platja o a la piscina porta només allò que sigui imprescindible i deixa els objectes de valor guardats en un lloc segur. Els lladres aprofiten quan ets a l’aigua i no estàs pendent de la tovallola per robar-te”

