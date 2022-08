Una empresa alemanya de plaques solars estafa veïns del Solsonès, el Baix Camp i el Vallès

Els Mossos d'Esquadra investiguen l'empresa alemanya Sunblitz Kraft per haver estafat almenys 16 persones. Segons ha publicat aquest diumenge El Periódico i ha confirmat la policia catalana a l'ACN, els afectats són de diversos municipis de Catalunya i ho han denunciat a diverses comissaries del territori.



El rotatiu recull testimonis que asseguren que no hi ha ni rastre dels responsables de la companyia, que en la seva pàgina web indica que té oficines a Sant Cugat del Vallès i a Palma de Mallorca. Els Mossos investiguen la possible estafa i té constància de denúncies a aquesta empresa a pobles i ciutats del Baix Camp, el Solsonès, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental.

El diari recull el testimoni de Damián Núñez, un veí de(Baix Camp) que el 7 de febrer va fer el primer pagament, de 3.990 euros, perquè instal·lessin nou panells solars a la seva teulada. Des d'aleshores cap tècnic ha trepitjat casa seva.Núñez ha trucat reiteradament a la companyia, però només. A mitjans de juliol va rebre la trucada del suposat administrador de l'empresa, que li va dir que havien tancat i que un treballador s'havia emportat els diners.Segons el rotatiu, hi ha un grup de Whatsapp amb 22 persones que diuen haver estat víctimes de l'estafa d'aquesta empresa de plaques solars. A la seva pàgina web, Sunblitz Kraft es vanta de tenir 32 anys d'experiència i d'haver fet

