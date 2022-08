Mor una nena després d'una descàrrega elèctrica en un riu de Càceres

al seu pas per la localitat de, segons ha informat el diari El Mundo. Tot apunta a un desgraciat accident amb una descàrrega elèctrica.La víctima estava acompanyada a l'embarcació pel seu oncle, de 44 anys, que estava pescant. Sobre les 4 de la tarda d'aquest dissabte, i per causes que s’estan investigant, l’home va tocar amb la seva canya, quan la va llançar a l’aigua. El cable donava llum a un xiringuito que hi ha a la zona.En aquest moment, es va produir unaque el va deixar estabornit. Quan es va despertar, la seva neboda ja no era a la barca perquè havia sortit disparada.Els cossos d’emergència van iniciar tot seguit un operatiu de recerca que va finalitzar amb la troballa delde la nena, a la riba del riu.L’home va ser evacuat a l’hospital amb ferides greus.

