Cauen les restriccions per risc d'incendi a 249 municipis i es reobre l'accés a vuit espais naturals

Demà 15 d'agost a les 00.00 hores es desactivarà el nivell 3️⃣ del Pla Alfa per la millora de les condicions.



⚠️Compte! Avui es mantenen les restriccions per perill extrem d'incendi a 2️⃣4️⃣9️⃣ municipis i segueixen tancats 8️⃣espais naturals, que reobriran demà. pic.twitter.com/JmVgQX8z6q — Agents Rurals (@agentsruralscat) August 14, 2022

El Departament d'Interiordavant la previsió de la millora de les condicions meteorològiques . D'aquesta manera, decauen les restriccions que hi havia aquest cap de setmana a 249 municipis de 23 comarques de Catalunya i que implicaven que quedessin prohibides totes les activitats de risc d'incendi forestal, incloent els treballs al bosc i la caça. També s'han reobert els accessos a vuit espais naturals. Les restriccions s'han rebaixat al nivell 2 per risc alt o molt alt d'incendi a 29 comarques.Els vuit espais naturals amb els accessos tancats -- han reobert aquest dilluns.La desactivació del nivell 3 es fa per. En alguns punts de Catalunya ja ha plogut amb intensitat en les últimes hores i el Servei Meteorològic de Catalunya té activat un avís de situació de perill per intensitat de pluja fins aquest dilluns, amb afectació local sobretot a les comarques del nord-est. En els últims dies, les temperatures han estat molt altes i en alguns sectors s'han superat els 40 graus, a més d'humitats relatives molt baixes.A partir d'aquest dilluns, així doncs, no queda cap municipi en el nivell 3 del pla Alfa, però sí que. El nivell 2 correspon a un risc alt o molt alt d'incendi i és menys restrictiu, tot i que les activitats amb risc continuen suspeses en algunes condicions o bé regulades de forma estricta. Alguns exemples d'aquestes activitats són barbacoes, correfocs o altres amb pirotècnia. En qualsevol cas, els Agents Rurals demanen prudència i no baixar la guàrdia.Elspreveien que aquest fos un episodi "molt intens" però "relativament curt". L'activació del pla Alfa 3, que va començar divendres a 44 municipis i es va estendre dissabte a 249, ha estat el segon dispositiu més important d'aquest estiu per l'alt risc d'incendi després del de mitjan juliol, que va afectar 357 municipis de 27 comarques. Aquella va ser la major activació del nivell 3 del pla Alfa que els Agents Rurals han fet fins ara. El nivell 3 d'aquest pla operatiu s'ha activat quatre vegades aquest estiu (una al juny, dues al juliol i ara). En total, ha estat activat 22 dies (l'any passat, 19).Al document de sota, els municipis on hi havia restriccions aquest cap de setmana que s'han desactivat a partir d'aquest dilluns:

Els 249 municipis afectats ... by Naciodigital

