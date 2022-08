Catalunya envia suport a Aragó per frenar els incendis

#Bomberscat destinem un helicòpter bombarder i un avió de vigilància i atac #AVA a l'incendi d'Isàvena (Osca), situat a uns 20 km de Catalunya, com a suport al cos de bombers forestals d'Aragó @IIFFAragon #INFOAR pic.twitter.com/BRke3CKvBg — Bombers (@bomberscat) August 14, 2022

Laha destinat uni unper a donar un cop de mà en la lluita contra l'incendi que està cremant al municipi aragonès d', a la. El foc es va originar aquesta passada matinada per causes desconegudes en una rasa a tocar de laque connecta els municipis de Graus amb Bonansa.Segons ha informat el cos de Bombers, l'incendi està cremant a uns 20 quilòmetres de Catalunya, la qual cosa fa que el fum i l'olor de cremat sigui perceptible des de diversos punts dels Pirineus catalans.Cal assenyalar que l'Aragó està patintaquest cap de setmana, per la qual cosa el govern autonòmic ha demanat ajuda a la Unitat Militar d'Emergències (UME) de l'exèrcit espanyol i a altres comunitats autònomes per col·laborar en l'extinció de les flames.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor