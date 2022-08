Un exjugador del Madrid insulta el Barça i Laporta: «És una màfia i han de ser castigats»

Les palanques del Barça s'han convertit en un dels temes de l'estiu. La delicada situació econòmica del club ha portat la junta directiva dea buscar fórmules per generar ingressos extraordinaris i poder millorar, així, una plantilla que cada vegada estava més debilitada.Davant d'aquesta situació, hi ha dues visions completament oposades: una, celebrar els fitxatges aconseguits gràcies a les palanques --. L'altra és indignar-se pel fet que un club endeutat pugui completar aquestes operacions.En el segon grup s'hi troba, clarament,El neerlandès, que va jugar al Reial Madrid entre el 2008 i el 2010, no s'ha mossegat la llengua i ha qualificat el Barça deha dit al programa televisiu Ziggo Sport, en referència al fet que el club es negui a pagar a Frenkie de Jong el salari que va firmar amb Josep Maria Bartomeu. "Com dimonis es poden comprar jugadors quan no es tenen diners?", afegeix.El neerlandès ha estat encara més contundent amb Joan Laporta: ". És un home que es creu el rei, però jo crec que és una mica", sentencia. Amb tot, l'exmadridista creu que "el nom del Barça ha quedat molt malament al mapa".

