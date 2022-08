El «valor» d'una noia que aconsegueix tornar un llibre al Bibliobús tres anys després

Fa tres anys,, una noia de 17 anys de, va agafar enun llibre del servei de. I ara, superada la pandèmia, laha decidit enregistrar-se, avergonyida, com el tornava després de tant de temps. Ela través de les xarxes socials i ja acumula més de 130.000 reproduccions i 22.500 'm'agrada'."Acompanyeu-me a viure una experiència que poca gent té elde dur a terme", començava el relat Castellot abans de pujaral bus i esperant que li toquessin el crostó pel. Un llibre que, a més a més revela en els comentaris, ni s'ha acabat llegint.No obstant això, la jove berguedana aconsegueix retornar el llibre sense cap mena de problema. "Mare de Déu Senyor,", confessava. Tanmateix, resulta que durant l'entrega la bibliotecària l'havia animat a agafar-ne un altre. Un oferiment que Castellot ha rebutjat gràcilment perquè assegura, en to còmic, no tenir "" després d'haver trigat tres anys a tornar-ne un. "Uf, que bé es viu sense haver de tornar un llibre", ha celebrat alleugerida.Cal recordar que els usuaris de lanomés tenen 30 dies per llegir un document en servei de préstec. En cas que ningú l'hagi reservat, aquest es pot reservar fins a tres vegades extra. En contraposició, si no es fa aquesta gestió, l'usuari serà penalitzat amb un punt per cada dia de retard i, en cas d'acumular-ne 50, el carnet quedaria bloquejat temporalment durant 15 dies.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor