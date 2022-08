Protecció Civil manté l'alerta per inundacions al nord-est de Catalunya

Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla INUNCAT per la previsió deal quadrant nord-est del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i pedra i poden ser especialment forts aTambé hi ha perill moderat de pluges intenses al. En aquestes comarques les precipitacions poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora.A més del pla INUNCAT, a Catalunya també es manté activat el pla INFOCAT peri el Pla Alfa nivell 3 per a 249 municipis de 23 comarques. El Cos d'Agents manté tancat l'accés a 8 massissos: Montsant, Montserrat, Garraf-Foix, Sant Llorenç del Munt i l'Obac, Montmell, Prades, Tivissa-Vandellòs, Cardó-Boix.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor