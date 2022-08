Trapero defensa la «lleialtat» del CNI el 17-A

L'excap delsha assegurat en una entrevista a La Vanguardia que la investigació per part del CNI va ser "la resposta més efectiva, amb més coneixement de dades, més profunda, ii no creu que hi hagués cap indici de teoria conspirativa. En aquest sentit, sosté, sobre la relació de l'imam amb el CNI, que, i insisteix que "el CNI ens va ajudar molt en la inversigació".Al mateix temps, Trapero considera queamb les víctimes de l'atemptat a la Rambla de Barcelona el 17 d'agost del 2017, del qual aquest aquest dimecres en farà cinc anys. L'excomissari en cap dels Mossos afirma que la resposta de la societat catalana i espanyola"La societat no ha fet grans reconeixements. No ha estat generosa, i no ho ha estat perquè no se l'ha animat a fer-ho", defensa,"de manera total". "Crec que vam viure un agost, un setembre i un octubre de tempestes. Això ho explica tot", afegeix.Preguntat per si ell i el cos de Mossos es van sentir utilitzats per alguns polítics en aquell moment, respon queAlguns, donant un valor especial al nostre treball de forma exagerada, i altres al revés, col·locant errors on no n'hi havia”.

