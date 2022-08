Feijóo admet que és «molt difícil» governar Espanya si el PP «no puja a Catalunya»

El president delha reconegut en una entrevista a El País les dificultats del seu partit per guanyar-se un espai a Catalunya. Segons Feijóo, a l'Estat hi ha "quatre grans motors electorals", que són "". Així, destaca que d'aquests, "tres estan funcionant bé".La pedra a la sabata dels populars és Catalunya, on reconeix haver tingut "uns molt mal resultats". En aquest sentit, el dirigent afirma que "". "Segur que hem comès errors i no hem tingut un mínim d'empatia per fer veure els nostres plantejaments", afegeix.Amb tot, Feijóo responsabilitza els altres partits dels fracassos dels populars: "Catalunya ha tingut els últims anysque han dividit la societat, no compleixen les lleis, exigeixen al govern central modificacions del Codi Penal, no compleixen les sentències del Suprem...".Encara sobre Catalunya, Feijóo ha explicat el missatge que vol enviar als catalans: "Respectarem els resultats de les eleccions. Sempre ho farem". A més, ha fet una crida a la mobilització de. "Tots aquells que se sentin catalans sense que això els dificulti sentir-se espanyols hi estan convidats", ha sentenciat.

