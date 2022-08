Denuncien un home per masturbar-se davant cinc turistes en un bus de Barcelona

La Guàrdia Urbana ha denunciat aquest dissabte un home queen un autobús de Barcelona. Segons fonts de l'Ajuntament de Barcelona, els fets han passat cap a tres quarts de dotze del matí en un vehicle deLes cinc noies han vist com un home les mirava i es masturbava davant seu i han gravat un vídeo per poder denunciar els fets.Tot seguit, les turistes han alertat al conductor de l'autobús, quei ha alertat una patrulla de la Guàrdia Urbana. Les turistes, de parla anglesa i majors d'edat, han identificat l'agressor i l'han denunciat. Els agents l'han sancionat per la llei de seguretat ciutadana.

