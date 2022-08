La prova que pot resoldre el crim de Susqueda cinc anys després

Cinc anys després del doble, la investigació s'acosta al seu final. Així ho publica aquest dissabte El País, que apunta que els Mossos i la Fiscalia han demanat unaque podria ser "determinant".Es tracta d'una sonomètrica, que consisteix en recrear les condicions exactes que hi havia al lloc dels fets el dia del succés i costa unsPer fer-la, però, cal obrir un concurs públic i esperar un dia que climatològicament tingui les mateixes condicions que aquellFins i tot el nivell d'aigua del pantà ha de trobar-se exactament en el mateix punt.En aquesta prova, es reproduiran tots els detalls d'aquell dia, quan les dues víctimes del crim -- van desaparèixer al pantà, on havien anat d'excursió. Els cadàvers de la parella -en Marc i la Paula- es van trobar al cap d'un mes de la desaparició ambper causes que es desconeixen.Segons la nova publicació d'El País, si la prova acaba amb la conclusió que els fets es van produir al'únic imputat fins ara i principal sospitós. Magentí va ingressar a presó provisional però va ser posat en llibertat al cap d'uns mesos per falta de proves. Anteriorment, també havia estat a la presó per l'assassinat de la seva exparella.Fa tot just un mes, també va aparèixer un nou testimoni del cas, qui el 24 d'agost del 2017 va veurea l'interior d'un cotxe i un caiac mig desinflat en forma de V enmig de l'embassament. Es tracta d'un ciclista d'Osona que aquell dia va passar per la presa a les 9.51 h en sentit Sant Martí Sacalm, i a les 11.45 h de tornada. L'home hauria decidit donar a conèixer el seu testimoniEl pantà maleït i d'escoltar una entrevista a la seva autora.

